Luciano Acosta desembarca no Rio para assinar com o Fluminense

Tricolor corre contra o tempo para regularizar meia a tempo de disputar as oitavas da Sul-Americana, contra o América de Cali

Encaminhado com o Fluminense, Luciano Acosta, que defendia as cores do FC Dallas, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (7). Assim, o jogador passará por exames médicos antes de assinar, de forma oficial, com o clube por três temporadas. A transação gira em torno de US$ 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos do atleta.

“É um desafio muito grande minha carreira. Uma equipe gigante como o Fluminense e estou pronto para começar. Estou pronto para jogar. Estou muito feliz de estar aqui, começar essa nova etapa”, disse o jogador, em sua chegada.