Lino desabafa após eliminação do Flamengo: ‘Trabalhar mais’

O atacante Samuel Lino usou as redes sociais para desabafar sobre a eliminação do Flamengo para o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro até venceu por 1 a 0, mas caiu nos pênaltis, com o camisa 26 perdendo uma das penalidades.

“Trabalhar muito mais. Não era assim que eu queria que essa noite terminasse, ainda mais com o apoio tão grande da Nação longe de casa. Espero muito em breve poder retribuir à altura o carinho impressionante que recebi nesses primeiros dias como jogador do Flamengo. Vocês só merecem o melhor”, publicou Lino no Instagram.