Libertadores vira prioridade e São Paulo aposta em ‘semanas livres’

Eliminado da Copa do Brasil, time intensifica preparação para outras competições e terá 'folgas' no calendário

Com a queda diante do Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo agora volta suas atenções para os dois torneios que restam na temporada: o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores. A eliminação antecipada frustrou metas esportivas e financeiras, mas proporcionará semanas livres de trabalho no calendário Tricolor.

Desde seu retorno ao comando técnico do clube, Hernán Crespo tem enfatizado que a prioridade deve ser o Brasileirão, principalmente pela delicada situação na qual encontrou a equipe. O bom momento recente, com uma sequência de vitórias, permitiu que o São Paulo deixasse a zona de rebaixamento para trás e subisse na classificação.

Na oitava colocação com 25 pontos, o Tricolor está a 10 do Z-4 e a apenas quatro do G-4. No entanto, tem dois jogos a mais que o Bahia, que ocupa a quarta posição. Mesmo assim, a evolução na tabela abre espaço para metas mais ambiciosas na competição nacional.

Apesar de não ter atingido a meta de chegar às quartas da Copa do Brasil, o São Paulo segue vivo na principal competição do continente. O time enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, pelas oitavas de final da Libertadores, em confrontos marcados para os dias 13 e 19 de agosto.

Assim, com a queda na Copa do Brasil, o Tricolor terá algumas semanas inteiras apenas para treinar. Assim, a meta é se preparar para o restante dos seus compromissos da temporada, principalmente nos jogos da Libertadores.