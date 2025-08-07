Jornal analisa eliminação do Flamengo e atuação de Saúl: ‘Consolidação levará tempo’

Atleta converteu sua cobrança nas penalidades máximas, mas viu a equipe ser eliminada pelo Atlético-MG na Arena MRV, nas oitavas

“A chegada de Saúl ao Brasil não foi das melhores. O jogador espanhol disputou sua terceira partida pelo Flamengo e acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Em três partidas, deixou um gosto amargo na boca e sofreu seu primeiro revés desde que chegou à América do Sul. O jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, pela segunda partida da Copa do Rei, foi equilibrado. Num confronto em que o Galo saiu na frente no jogo de ida , justamente na estreia de Saúl, o Mengão se vingou empatando o jogo fora de casa” disse.

O Flamengo até conseguiu vencer o Atlético-MG no tempo normal, porém levou a pior nos pênaltis, na Arena MRV , e deu adeus à Copa do Brasil. Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçaram suas respectivas cobranças, algo que contribuiu diretamente para a eliminação rubro-negra. Assim, o jornal As, da Espanha, analisou o revés e a atuação de Saúl.

Falta de conexão e entrosamento

Na visão do periódico, a adaptação do espanhol ao futebol brasileiro levará tempo. Nas penalidades máximas, o jogador foi certeiro, mas ainda necessita de ritmo de jogo e entrosamento para conquistar uma vaga entre os titulares.

“Filipe Luís voltou a convocar o ex- jogador do Atlético de Madrid para esta partida. Ele saiu do banco, pronto para ajudar a equipe. No entanto, a consolidação de Saúl no futebol brasileiro levará tempo, algo que tem lhe custado caro nas últimas temporadas. Ele não se conectou muito com o jogo do time, nem com a partida que terminou empatada em 1 a 1 até o apito final do árbitro. Tudo foi orquestrado para que a partida fosse para os pênaltis. E Saúl, como se não tivesse conhecimento de nenhuma outra situação, demonstrou sua compostura para marcar o terceiro pênalti da sua equipe”, completou.

Por fim, o Flamengo volta a campo no sábado (9), para encarar o Mirassol. O jogo ocorre às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

