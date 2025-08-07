Internacional admite mau momento, mas mantém Roger no cargo até a Libertadores

Vice-presidente José Olavo Bisol frisa confiança da diretoria no trabalho e comandante sinaliza que não pedirá para sair do Colorado / Crédito: Jogada 10

A eliminação na Copa do Brasil não representará o fim da linha do trabalho de Roger Machado no Internacional. Na verdade, a prioridade da diretoria será recuperar a concentração do grupo. Afinal, a prioridade passa a ser as oitavas de final da Libertadores. Deste modo, há indícios que o limite para uma definição sobre a permanência ou saída do comandante passa a ser os duelos contra o Flamengo. O vice-presidente José Olavo Bisol foi novamente o porta-voz da direção e comunicou que a gestão segue confiante no trabalho do treinador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não pensamos em mudança, temos convicção no trabalho. Muito por estar sempre fazendo reflexão e autocrítica dentro do departamento. Temos liberdade com a comissão técnica seja na montagem do elenco. Confiamos no trabalho e que essa comissão e esses jogadores vão dar a volta por cima. Todos nós temos culpa da eliminação”, detalhou o dirigente. Roger também frisou que a sua intenção não será pedir para deixar o cargo. “Como não vou defender minha permanência? Claro que acredito que podemos mais. Ninguém está satisfeito com esse resultado e com essa desclassificação. Não há outro argumento do que se resignar e trabalhar mais e diferente, para que os bons momentos de jogadores que já ofereceram muito e passam por oscilação possam melhorar. Que possamos encontrar soluções estratégicas e coletivas. Tenho a confiança do grupo, é um grupo trabalhador”, argumentou o técnico.