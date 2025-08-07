Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guerra pela SAF respinga no elenco? ‘Ambiente protegido’, assegura Davide

Para entender o contexto do futebol brasileiro e as nuances do Botafogo, técnico conta com velho conhecido no grupo alvinegro
Ares Management, Eagle Football Holdings, Ilhas Cayman… O torcedor do Botafogo passou a usar um vocabulário diferente nos últimos dias em razão da guerra pelo controle da SAF do Glorioso. O futebol ficou em segundo plano, porém, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil trouxe o escolhido de volta para as quatro linhas. Sendo assim, em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, o técnico Davide Ancelotti foi perguntado se os bastidores quentes poderiam respingar no elenco.

“Eu não domino o tema jurídico. Aqui dentro não influencia. Tenho um ambiente protegido no qual os jogadores podem focar nos jogos”, resumiu Ancelottinho.

Um velho escudeiro para Davide

Para ganhar a confiança deste mesmo elenco, aliás, Davide contou com um braço direito: o volante Allan, velho conhecido dos tempos de Napoli e Everton, quando o treinador era auxiliar do pai, Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira.

“Tenho uma relação muito longa com o Allan. Tenho uma liderança bastante compartilhada com ele, Alex (Telles) e Marlon (Freitas). Sou um treinador jovem, preciso dos jogadores. Preciso ouvir o que eles têm a dizer. Toda ajuda é bem-vinda. Falei com ele (Allan) no aquecimento porque queria dar minutos ao Huguinho. Ele (Allan) me explicou o protocolo de concussão porque acha que eu não falo bem português (risos). Não preciso de tradução (risos)”, colocou o treinador alvinegro, na sala de imprensa do Estádio Cícero de Souza Marques.

Classificado para as quartas de final pela primeira vez em oito anos, o Botafogo aguarda o adversário que será definido por sorteio. O Mais Tradicional busca o título inédito da competição.

