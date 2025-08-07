Grêmio pode contar com até cinco novidades para enfrentar o Sport

Duelo pelo Brasileirão deve marcar as estreias do zagueiro Balbuena e do atacante Carlos Vinícius pelo Imortal / Crédito: Jogada 10

O técnico Menezes busca soluções para a falta de opções na lateral direita do Grêmio, mas também deve contar com novidades para o próximo jogo. Afinal, a expectativa é de que o comandante possa ter cinco mudanças na equipe titular para enfrentar o Sport. A expectativa é de que o duelo pela 19ª rodada do Brasileirão marque as estreias de dois reforços desta janela, o zagueiro Balbuena e o atacante Carlos Vinícius. Inclusive, o treinador também terá a volta do lateral-esquerdo Marlon e do atacante Cristian Olivera, que cumpriram suspensão na derrota para o Fluminense. As quedas precoces na Copa do Brasil e Sul-Americana frustraram alguns planos do Tricolor Gaúcho na temporada.

Por outro lado, permitiram o Grêmio concentrar suas atenções somente no Campeonato Brasileiro e dar uma resposta, apesar de passar novamente por um momento de oscilação e se reaproximar da zona de rebaixamento. Grêmio intensifica recuperação de machucados Com o foco exclusivo no Brasileirão, o Imortal terá algumas semanas livres apenas de treino. O intervalo entre a derrota para o Fluminense e o duelo contra o Sport é um exemplo. Deste modo, o time gaúcho pode acelerar a recuperação de alguns atletas entregues ao departamento médico. É o caso do meio-campista Cuéllar. O volante demonstra ter evoluído fisicamente depois de se recuperar de uma lesão muscular de primeiro grau na coxa direita. Ele sofreu o problema durante um processo personalizado para acelerar o crescimento de sua parte física. Cuéllar tem o acompanhamento do preparador físico Rogério Dias. Assim, o jogador também retornou aos trabalhos com bola junto ao elenco nos últimos dias. A comissão técnica ainda não definiu se o meio-campista será relacionado para o embate contra o adversário pernambucano.

Os próximos dias serão cruciais para o treinador Mano Menezes tomar uma decisão. Inclusive, o colombiano não entra em campo há quase três meses pelo Tricolor Gaúcho. Por outro lado, o comandante ainda precisará escolher quem atuará na lateral direita. Titular da posição, João Pedro até já recebeu liberação para retornar aos treinamentos, porém não tem condições físicas para voltar a entrar em campo. O mais provável é que isso aconteça somente na próxima semana. Outra lateral-direito do elenco, João Lucas voltou a atuar contra o Fluminense após dois meses em tratamento, mas sofreu nova lesão muscular. A outra ausência é do zagueiro Kannemann, que cumprirá suspensão automática.