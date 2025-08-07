Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

France Football revela os indicados ao Bola de Ouro 2025

PSG lidera com nove nomes na lista; Barcelona tem quatro e Real Madrid conta com Bellingham, Vini Jr e Mbappé entre os finalistas
A revista francesa ‘France Football’, responsável pela organização do prêmio, revelou nesta quinta-feira (7) os indicados das principais categorias, incluindo os 30 nomes que concorrem ao Bola de Ouro masculino de 2025. A 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro será no dia 22 de setembro, no tradicional Théâtre du Châtelet, em Paris.

LEIA MAIS: PSG acerta com goleiro de olho em possível saída de Donnarumma

Entre os finalistas, o Barcelona aparece com quatro representantes: Lewandowski, Pedri, Raphinha e o jovem Lamine Yamal, que desponta como um dos favoritos ao lado de Ousmane Dembélé.

Já o PSG, atual campeão da Champions, lidera a lista em número de indicados, com nove jogadores. São eles: Dembélé, Donnarumma, Désiré Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha.

Além disso, o Real Madrid também marca presença com três nomes de peso: Jude Bellingham, Vini Jr e Kylian Mbappé.

Confira a lista completa dos 30 indicados da France Football ao Bola de Ouro 2025:

Por fim, o espanhol Rodri, vencedor do prêmio em 2024, ficou fora da lista deste ano por ter passado a maior parte da temporada lesionado.

