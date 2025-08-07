Flamengo vira a chave e já pensa no Mirassol

Flamengo vira a chave e já pensa no MirassolRubro-Negro é líder do Brasileiro, mas tem o Cruzeiro na sua cola, por isso, a vitória é mais do que necessária
O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil para o Atlético. O técnico Felipe Luís minimizou o resutaldo e, agora, foca no jogo com o Mirassol, sábado, dia 9/8, pelo Brasileiro, às 18h30, no Maracanã.
O Rubro-Negro é líder, com 37 pontos, a mesma que o Cruzeiro, que enfrenta domingo, dia 10/8, o Santos, no Mineirão, às 18h30, mas tem um jogo a mais. O Flamengo tem 31 gols no campeonato, sofreu apenas 7 e, portanto, com um saldo positivo de 24 tentos.
Por conta disso, o Famengo não pode se dar ao luxo de sequer empatar para manter a ponta do Campeonato Brasileiro e uma certa folga, em caso de derrota do Cruzeiro. Arrascaeta é o vice-artiheiro, com 10 gols assinalados
“Somos obrigados a trabalhar o máximo possível e dar a vida pelo o Flamengo. Ganhar a gente não controla. Ninguém controla. Nem eu, nem o Abel (Ferreira), nem o Cuca, nem o (Leonardo) Jardim. Nossa obrigação é dar a vida pelo escudo do Flamengo e colocar o Flamengo como prioridade. O elenco nos dá a condição de brigar pelos títulos. Esse grupo vai lutar até o final, tenho fé e confiança nesses jogadores. Eu confio a minha vida neles e que vamos fazer uma boa temporada até o final”, disse o treinador.
