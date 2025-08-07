Flamengo tem mais derrotas do que vitórias na marca da cal desde 2019

Flamengo tem mais derrotas do que vitórias na marca da cal desde 2019Rubro-negros deram adeus à Copa do Brasil após derrota nos pênaltis para o Atlético Mineiro
O Flamengo caiu nos pênaltis para o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (6) e deu adeus à Copa do Brasil. Mais uma vez, o time carioca mostrou desempenho ruim nas penalidades. Mesmo com inúmeros títulos conquistados nos últimos anos, o Rubro-Negro foi eliminado seis vezes neste tipo disputa e venceu apenas quatro desde 2019.
Aliás, antes da queda para o Atlético, a vitória mais recente aconteceu contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil. Já a derrota anterior, a quinta do período, veio diante do Independiente Del Valle, na Recopa de 2023, no Maracanã.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
VEJA: Filipe Luís tira culpa de Wallace Yan por eliminação, e cita cobranças no Flamengo
O próprio Atlético, inclusive, já havia vencido o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil de 2022, em uma disputa quase interminável. Agora, o clube mineiro volta a ser um obstáculo para o Rubro-Negro na marca da cal.
Em campo, Everton Cebolinha marcou o gol que levou o confronto para os pênaltis, repetindo o placar do jogo de ida, no Maracanã: 1 a 0. Porém, o Galo levou a melhor nos pênaltis.
Histórico recente do Flamengo nas penalidades
2019
Vasco 1 (1 x 3) 1 Flamengo – Carioca (Taça Rio – Final)
Flamengo 1 (1 x 3) 1 Athletico-PR – Copa do Brasil (Quartas de final)
Flamengo 2 (4 x 2) 0 Emelec – Libertadores (Oitavas de final)
2020
Fluminense 1 (3 x 2) 1 Flamengo – Carioca (Taça Rio – Final)
Flamengo 1 (3 x 5) 1 Racing – Libertadores (Oitavas de final)
2021
Flamengo 2 (6 x 5) 2 Palmeiras – Supercopa do Brasil
2022
Atlético-MG 2 (8 x 7) 2 Flamengo – Supercopa do Brasil
2023
Flamengo 1 (4 x 5) 0 Independiente Del Valle – Recopa
2025
Atlético-MG 0 (4 x 3) 1 Flamengo – Copa do Brasil (Oitavas de final)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e FacebookDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente