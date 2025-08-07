Flamengo tem mais derrotas do que vitórias na marca da cal desde 2019

O Flamengo caiu nos pênaltis para o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (6) e deu adeus à Copa do Brasil. Mais uma vez, o time carioca mostrou desempenho ruim nas penalidades. Mesmo com inúmeros títulos conquistados nos últimos anos, o Rubro-Negro foi eliminado seis vezes neste tipo disputa e venceu apenas quatro desde 2019.

Aliás, antes da queda para o Atlético, a vitória mais recente aconteceu contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil. Já a derrota anterior, a quinta do período, veio diante do Independiente Del Valle, na Recopa de 2023, no Maracanã.