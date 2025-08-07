Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo tem mais derrotas do que vitórias na marca da cal desde 2019

Rubro-negros deram adeus à Copa do Brasil após derrota nos pênaltis para o Atlético Mineiro
O Flamengo caiu nos pênaltis para o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (6) e deu adeus à Copa do Brasil. Mais uma vez, o time carioca mostrou desempenho ruim nas penalidades. Mesmo com inúmeros títulos conquistados nos últimos anos, o Rubro-Negro foi eliminado seis vezes neste tipo disputa e venceu apenas quatro desde 2019.

Aliás, antes da queda para o Atlético, a vitória mais recente aconteceu contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil. Já a derrota anterior, a quinta do período, veio diante do Independiente Del Valle, na Recopa de 2023, no Maracanã.

O próprio Atlético, inclusive, já havia vencido o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil de 2022, em uma disputa quase interminável. Agora, o clube mineiro volta a ser um obstáculo para o Rubro-Negro na marca da cal.

Em campo, Everton Cebolinha marcou o gol que levou o confronto para os pênaltis, repetindo o placar do jogo de ida, no Maracanã: 1 a 0. Porém, o Galo levou a melhor nos pênaltis.

Histórico recente do Flamengo nas penalidades

2019

Vasco 1 (1 x 3) 1 Flamengo – Carioca (Taça Rio – Final)

Flamengo 1 (1 x 3) 1 Athletico-PR – Copa do Brasil (Quartas de final)

Flamengo 2 (4 x 2) 0 Emelec – Libertadores (Oitavas de final)

2020

Fluminense 1 (3 x 2) 1 Flamengo – Carioca (Taça Rio – Final)

Flamengo 1 (3 x 5) 1 Racing – Libertadores (Oitavas de final)

2021

Flamengo 2 (6 x 5) 2 Palmeiras – Supercopa do Brasil

2022

Atlético-MG 2 (8 x 7) 2 Flamengo – Supercopa do Brasil

2023

Flamengo 1 (4 x 5) 0 Independiente Del Valle – Recopa

2025

Atlético-MG 0 (4 x 3) 1 Flamengo – Copa do Brasil (Oitavas de final)

