Everson, do Atlético, relembra embate com Rossi: ‘Briga mental’

Herói do Atlético na classificação na Copa do Brasil, o goleiro Everson comentou sobre o duelo com Rossi, arqueiro do Flamengo. Ambos estiveram frente à frente no pênalti que garantiu a vaga atleticana para as quartas de final da competição. Everson, inclusive, relembrou outro duelo da dupla. Foi em 2021, quando Rossi ainda estava no Boca Juniors. O duelo foi válido pelas oitavas de final da Libertadores, no Mineirão. Após dois empates em 0 a 0, a vaga foi decidida nas penalidades. Everton pegou dois e marcou o último da série.