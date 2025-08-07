Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eliminação na Copa do Brasil fará Flamengo reforçar foco no Brasileirão

Após queda na Copa do Brasil, Flamengo terá semanas livres pela frente e menos desgaste. Flamengo não é campeão brasileiro desde 2020
A eliminação para o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil fará o Flamengo, bem ou mal, “reforçar” o foco no Brasileirão (e também na Libertadores). O Rubro-Negro, inclusive, é o líder da competição nacional, com 37 pontos em 17 partidas. Aliás, a equipe comandada por Filipe Luís irá encarar o Mirassol neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã.

Copa do Brasil, o plano C

Vale lembrar que a diretoria do Flamengo, embora nunca tenha falado abertamente, tratou a Copa do Brasil sempre como “plano C” da temporada. A ideia era jogar para vencer e dar o seu melhor, mas, em caso de fazer escolhas, priorizaria o torneio de pontos corridos e a competição continental.

O Flamengo, claro, levou a Copa do Brasil a sério. Tanto que foi eliminado apenas nos pênaltis. Por outro lado, o Rubro-Negro poupou titulares em todos os quatro jogos da competição, indicando suas preferências. Portanto, o planejamento do Flamengo em 2025 segue o mesmo após a queda para o Atlético.

A eliminação na Copa do Brasil permitirá ao técnico Filipe Luís ter, em breve, semanas cheias de treino, o que não acontece desde o início de junho. Além disso, o Rubro-Negro sofrerá menos com desgastes e lesões, fatores que sempre atrapalham na caminhada.

Foco no Brasileirão: entenda

O Flamengo, inclusive, não é campeão brasileiro desde 2020. No entanto, o título ficou um tanto quanto “manchado”, afinal, o Fla perdeu o último jogo, e a torcida teve que comemorar timidamente por conta da pandemia da Covid-19. Desde então, o Rubro-Negro enfileirou títulos, incluindo duas Copas do Brasil e uma Libertadores, mas o principal título nacional está em falta no currículo recente do elenco.

Inclusive, a diretoria revelou no início do ano que a premiação ao elenco em caso de título brasileiro seria maior do que em caso de conquista da Copa do Brasil. Mesmo com a CBF dando uma premiação maior ao mata-mata.

A diretoria entende ainda que priorizar um competição mata-mata é arriscado pelo fato de que uma atuação ruim, uma bola na trave, um cartão vermelho, pode colocar tudo a perder. Já em pontos corridos, ainda mais com um elenco da qualidade do Flamengo (para muitos, o melhor do Brasil), uma noite ruim logo se compensa com outra boa atuação.

