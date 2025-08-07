Corinthians provoca Palmeiras nas redes após classificação. Veja as melhores!

Timão derrotou o Verdão por 2 a 0 no Allianz Parque e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Após vencer o Palmeiras por 2 a 0, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians usou suas redes sociais para zombar do rival e celebrar a classificação com tom provocativo.