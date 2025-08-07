Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians provoca Palmeiras nas redes após classificação. Veja as melhores!

Timão derrotou o Verdão por 2 a 0 no Allianz Parque e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil
Após vencer o Palmeiras por 2 a 0, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians usou suas redes sociais para zombar do rival e celebrar a classificação com tom provocativo.

Uma das publicações mais comentadas foi uma montagem fazendo referência ao sistema de metrô de São Paulo. O clube alvinegro alterou o nome da estação “Palmeiras-Barra Funda” para “Corinthians Barra Funda”. Afinal, o Timão venceu os dois jogos eliminatórios contra o Verdão, no Allianz Parque.

