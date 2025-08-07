Corinthians alcança meta e soma mais de R$ 10 milhões na Copa do Brasil

Orçamento deste ano já previa classificação às quartas de final. Caso avance para a semifinal, prêmio será de R$ 9,9 milhões

A vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras , que garantiu o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, trouxe mais do que apenas a classificação em campo. Afinal, o clube faturou uma premiação adicional de R$ 4.740.750,00 com a vaga. Assim, alcançou o total de R$ 10.694.250,00 em premiações acumuladas nas três fases já disputadas da competição.

A classificação também representou o cumprimento da meta esportiva estipulada no orçamento de 2025, aprovado no fim do ano passado pelos Conselhos Fiscal, Deliberativo e de Orientação e Fiscalização. O planejamento previa que o clube deveria, no mínimo, chegar às quartas de final da Copa do Brasil.

A expectativa agora se volta para as fases finais do torneio, que oferecem premiações ainda mais expressivas. Uma vaga na semifinal vale R$ 9.922.500,00. Já na decisão, os valores saltam: o vice-campeão embolsa R$ 33.075.000,00, enquanto o campeão leva R$ 77.175.000,00.

Além do impacto esportivo, a continuidade na competição representa um reforço financeiro importante para o Corinthians. Afinal, o clube tem lidado com limitações orçamentárias e busca equilibrar as contas ao longo da temporada.

