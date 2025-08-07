CBF altera data e hora de jogo do Fluminense contra RB Bragantino

A CBF confirmou nesta quinta-feira (7/8), em seu site oficial, a mudança na data e hora do jogo entre Red Bull Bragantino e Fluminense, válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Anteriormente marcada para as 11h (de Brasília) do domingo (24/8), a partida passou para sábado (23/8), às 16h.

O duelo, que ocorrerá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), será durante uma verdadeira maratona do Fluminense. Afinal, a equipe de Renato Gaúcho tem os duelos contra Bahia e Fortaleza pelo Brasileirão, além das oitavas de final da Sul-Americana contra o América de Cali (COL) antes de enfrentar o Bragantino.

LEIA MAIS: Luciano Acosta é aguardado no Fluminense para realizar exames e assinar contrato

Dessa forma, de acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Flu entrou com o pedido junto à CBF para alterar a data do confronto. Isso porque após o jogo contra o Massa Bruta, haverá a ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ainda não há, porém, confirmação do adversário, nem das datas do jogo. O que se sabe, no entanto, é que a data base para a ida é dia 27 de agosto – uma quarta.

Com a mudança, o Tricolor, então, terá um tempo maior de repouso. O time tem o importante confronto de volta contra o Cali na terça-feira (19), “descansando” até o domingo. Como há o jogo de ida da Copa do Brasil – possivelmente – na quarta, a diretoria do Flu enxergou com bons olhos a antecipação do duelo.