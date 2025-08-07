Cássio pega pênalti, Cruzeiro vence CRB e avança na Copa do Brasil

Cássio pega pênalti, Cruzeiro vence CRB e avança na Copa do BrasilRaposa saiu na frente na primeira etapa, desperdiçou oportunidades no segundo tempo e contou com estrela do goleiro para confirmar a vaga
O Cruzeiro carimbou a sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (07), o Cabuloso bateu o CRB por 2 a 0, em Maceió, e garantiu sua classificação no torneio. Villalba e Eduardo marcaram os gols da vitória dos mineiros, mas o grande herói do dia foi Cássio, que defendeu um pênalti na reta final de jogo e confirmou o resultado.
Agora, a Raposa fica no aguardo do sorteio que acontece na próxima terça-feira (12). Antes disso, o Cruzeiro entra em campo pelo Brasileirão, quando recebe o Santos, no Mineirão, no domingo (10). Já o CRB, eliminado da Copa do Brasil, fica apenas com a Série B para a temporada e volta a campo na terça-feira (12), contra o Athletic.
Cruzeiro pressiona e sai na frente
A partida começou com chances dos dois lados. Primeiro, Wanderson invadiu a área pela esquerda, cortou e chutou para defesa de Matheus Albino. Depois, os donos da casa responderam em finalização de Danielzinho, que parou em Cássio. Aos poucos, o Cruzeiro tomou conta do jogo e chegava com perigo. Villalba arriscou de fora da área e mandou por cima da meta.
A Raposa começou a obrigar o goleiro adversário a trabalhar. Matheus Pereira recebeu na área, girou e chutou para boa defesa de Matheus Albino. Só que o goleiro do Galo acabou falhando em cobrança de escanteio e a bola ficou de graça para Villalba, que só empurrou para as redes. A Raposa quase ampliou no segundo tempo, quando o CRB saiu jogando errado e Wanderson arriscou da meia-lua e, desta vez, Albino segurou firme.
Cássio pega pênalti e garante classificação
O segundo tempo começou com o CRB tentando se aproximar do empate. Após cruzamento na área, a bola ficou com Gegê, que chutou na rede pelo lado de fora. O Cruzeiro conseguiu se recompor e quase ampliou com Kaio Jorge, que recebeu na área e mandou para fora. Depois, o atacante recebeu na pequena área, mas pegou errado e mandou por cima do gol.
O CRB tentava mais no ataque e deixava espaço na defesa. O Cruzeiro tinha oportunidades no contra-ataque e Matheus Pereira quase fez o segundo, ao acertar a trave. O meia teve uma oportunidade peculiar. Matheus Albino foi dar um chutão, a bola bateu nas costas do camisa 10 e quase morreu nas redes. Em meio a tantas chances desperdiçadas, o Galo chegou e teve a grande chance do empate. Mikael recebeu na área, chutou e Fabrício Bruno cortou com o braço. Pênalti para os alagoanos. Só que Gegê cobrou e Cássio fez a defesa.
Depois de perder a chance do empate, o CRB sentiu muito e o Cruzeiro conseguiu ganhar tempo. Já nos acréscimos, a defesa bobeou mais uma vez e, desta vez, Eduardo não desperdiçou. O volante invadiu a área e tocou rasteiro para ampliar o marcador e fechar o confronto.
CRB 0 X 2 CRUZEIRO
Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025
Data e horário: 7/8/2025, às 21h
Local: Rei Pelé, Maceió (AL)
Gols: Villalba, 42’/1ºT (0-1); Eduardo, 50’/2ºT (0-2)
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri (Segovia, 37’/1ºT), Fábio Alemão e Léo Campos (Weverton, 11’/2ºT); Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho (Dadá Belmonte, 25’/2ºT), Douglas Baggio (William Potker, 25’/2ºT) e Breno Herculano (Mikael, 11’/2ºT). Técnico: Eduardo Barroca
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Eduardo, 42’/2ºT) e Matheus Pereira (Matheus Henrique, 47’/2ºT); Wanderson (Marquinhos, 25’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabigol, 42’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Neuza Ines Back (SP)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Cartões Amarelos: Fábio Alemão, Matheus Ribeiro, Higor Meritão e Mikael (CRB); Wanderson, Fabrício Bruno, Lucas Silva e Marquinhos (CEC)