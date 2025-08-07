Carrillo passará por cirurgia e desfalca o Corinthians; Memphis tem lesão muscular

Meia sofreu um problema ligamentar que pode tirá-lo do restante da temporada. Já o atacante holandês não deve retornar antes de setembro

O dia seguinte à vitória no Dérbi e à classificação às quartas de final da Copa do Brasil não rendeu boas notícias ao Corinthians. Afinal, os meia André Carrillo e o atacante Memphis Depay tiveram lesões constatadas e desfalcarão o Timão nos próximos jogos.

O caso mais grave é o de André Carrillo, que corre até o risco de não jogar mais na temporada. O meia teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia. Em alguns casos, a recuperação pode levar mais de quatro meses.

Por outro lado, Memphis Depay sofreu lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O Corinthians não revelou o tempo de recuperação, mas é improvável que retorne antes de setembro.

No fim do primeiro tempo, o atacante holandês lesionou-se sozinho e deu lugar a Ángel Romero. Apesar da maca entrar no campo para retirá-lo, ele saiu andando acompanhado de José Martínez.

Já Carrillo sofreu a contusão logo no início do segundo tempo. Em disputa de bola, o lateral-direito Giay caiu sobre a sua perna.