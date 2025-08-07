Cantor revela bastidor de Vini Jr com mulher misteriosa e reacende rumores sobre Virginia

Cantor revela bastidor de Vini Jr com mulher misteriosa e reacende rumores sobre VirginiaBoatos de um possível caso entre eles se intensificaram após a festa de aniversário do atacante, mas já existiam antes entre seguidores
O cantor Anderson Neiff transformou um trecho de sua participação no ‘PodPah’ em palco de mais especulações sobre a vida amorosa de Vini Jr. Em tom descontraído, porém sugestivo, ele descreveu a chegada de uma convidada cuja presença teria mexido com o atacante do Real Madrid em sua festa de aniversário, no Rio. O artista manteve a descrição, mas denominou a moça como “luz” — instigando ainda mais teorias sobre sua identidade.
“Chegou a Luz. Deslumbrante, bicho. Toda luz. Ai chegou a parte do melhor jogador do mundo entrar em campo… Não sei se entrou. Mas ficou só aqui ó, com apertadinhas e cheirinho no cangote. Eu ainda disse: ‘O homem vai fazer gol hoje'”, contou.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Ainda no mesmo tom, deu a entender que a festa “tinha rendido” e “dado o que falar” — exceto por ele, que “não ficou com ninguém”. A última pista voltou-se à mulher quando reiterou o brilho da convidada misteriosa: “Ih, muita luz”.
Interações entre Vini Jr. e Virgínia
A fala de Neiff intensificou os comentários sobre uma possível aproximação entre Vinicius Jr. e Virginia Fonseca, dos nomes mais citados do evento. À época da festa, em julho, a colunista Fábia Oliveira inclusive chegou a noticiar que a influencer permaneceu junto ao jogador em uma área reserva da pérgola da piscina por parte do evento. Segundo fontes, o clima era de intimidade entre eles.
@kimrjoficial Vinicius Júnior ficou com a Virgínia? Será? Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags