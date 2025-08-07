Cantor revela bastidor de Vini Jr com mulher misteriosa e reacende rumores sobre Virginia

Boatos de um possível caso entre eles se intensificaram após a festa de aniversário do atacante, mas já existiam antes entre seguidores

O cantor Anderson Neiff transformou um trecho de sua participação no ‘PodPah’ em palco de mais especulações sobre a vida amorosa de Vini Jr. Em tom descontraído, porém sugestivo, ele descreveu a chegada de uma convidada cuja presença teria mexido com o atacante do Real Madrid em sua festa de aniversário, no Rio. O artista manteve a descrição, mas denominou a moça como “luz” — instigando ainda mais teorias sobre sua identidade.

“Chegou a Luz. Deslumbrante, bicho. Toda luz. Ai chegou a parte do melhor jogador do mundo entrar em campo… Não sei se entrou. Mas ficou só aqui ó, com apertadinhas e cheirinho no cangote. Eu ainda disse: ‘O homem vai fazer gol hoje'”, contou.