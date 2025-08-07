Brasileiro alcança marca histórica na Coreia do Sul e vive fase artilheira pelo Suwon FC

Willyan Barbosa ultrapassa os 50 gols no país e soma cinco gols em quatro jogos desde sua chegada ao novo clube

Desde que chegou ao Suwon, Willyan tem sido peça decisiva para a reação do time na K-League, a elite do futebol sul-coreano. A equipe do brasileiro emendou quatro vitórias consecutivas e deixou as últimas posições da tabela. Antes da sua chegada, a equipe havia vencido apenas três das 20 partidas disputadas.

Desde 2019 na Coreia do Sul, o brasileiro Willyan Barbosa alcançou uma marca histórica na carreira atuando no futebol do país asiático. Recém-chegado ao Suwon FC após passagem pelo FC Seoul, o atacante balançou as redes cinco vezes nos últimos quatro jogos e ultrapassou os 50 gols no país asiático.

Com passagens por Gwangju, Gyeongnam, Daejeon Hana, FC Seoul e agora no Suwon, Willyan já soma 167 jogos na Coreia do Sul, com 54 gols marcados. Assim, aos 31 anos, o atacante vive a melhor sequência goleadora da carreira e já traça novas metas pessoais no país onde se tornou ídolo.

“Essa é, sem dúvida, a minha melhor sequência de gols desde que comecei a jogar profissionalmente. Passar dos 50 gols aqui na Coreia é algo muito especial. Agora, quero mirar mais alto… quem sabe alcançar os 100 gols no país. Seria incrível”, completou Willyan.

Natural de Belo Monte, no Pará, Willyan iniciou sua trajetória no futebol europeu ainda jovem, nas categorias de base do Torino, da Itália. Profissionalmente, atuou por clubes de Portugal, como Beira-Mar, Nacional e Vitória, e defendeu o Panetolikos, da Grécia. Em seguida, desembarcou na Coreia do Sul, em 2019.