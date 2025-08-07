Botafogo alcança quase R$ 200 milhões em premiações em 2025

O Botafogo acumula bons resultados dentro e fora de campo. A classificação para as quartas de final do Brasil, após a vitória sobre o Bragantino, garantiu mais R$ 4,7 milhões aos cofres do clube – no geral, são R$ 10,7 milhões apenas nesta competição. Somando todas as premiações obtidas nesta temporada, o Botafogo soma quase R$ 200 milhões (veja a lista abaixo).

Sob o comando de Ancelotti, o Botafogo continua vivo na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O campeonato nacional, inclusive, ainda não tem premiação determinada pela CBF, mas estipula-se que o valor possa alcançar R$ 50 milhões para o campeão. Em 2024, o Botafogo embolsou um prêmio de R$ 48,1 milhões pela conquista do título.