Boca Juniors faz oferta por importante nome do Estudiantes

Além de valores, clube de Buenos Aires tenta envolver atleta do elenco afastado por indisciplina
Em busca de reforços para o elenco, o Boca Juniors fez uma ousada abordagem ao Estudiantes pela contratação do meio-campista Santiago Asacacíbar.

De acordo com informação do portal argentino TyC Sports, uma proposta formal foi feita pelo clube de Buenos Aires que envolvia uma taxa de transferência e a ida do zagueiro Marcos Rojo para a representação de La Plata. Nome esse que treina em separado do restante do plantel boquense desde o fim de julho, oportunidade onde teve uma acalorada discussão com o técnico Miguel Ángel Russo.

Além de Rojo, em valores, a oferta feita pelo Boca seria da ordem de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,6 milhões, na cotação de momento) para contar com os serviços de Ascacíbar. Porém, nesses moldes, a diretoria do Pincharrata entende que a negociação não é viável, negando a possibilidade de avançar nas conversas.

Mesmo que o aspecto financeiro seja superado, caso Marcos Rojo siga envolvido na transferência, o clima para uma possível terceira passagem do atleta no Estudiantes passa longe de ser favorável.

Cria da base do clube e com retorno em 2020 após passagem pela Europa onde defendeu Sporting e Manchester United, ele foi classificado recentemente como “traidor” pela principal organizada do clube platense, Los Leales. Isso porque, na época da segunda passagem, ele trocou o Estudiantes pelo Boca Juniors com apenas um jogo após sua volta, despertando a ira dos fãs do Pincharrata.

