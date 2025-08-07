Arboleda tem lesão diagnosticada e vira desfalque no São Paulo

Zagueiro se machucou no duelo contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil e clube não estipula prazo para retorno

O zagueiro Arboleda teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, após passar por exame de imagem nesta quinta-feira (07/8). O equatoriano foi substituído no intervalo da partida contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com dores na região.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o diagnóstico, o defensor iniciou tratamento no REFFIS Plus, centro de reabilitação do São Paulo, mas o clube ainda não estipulou um prazo para seu retorno aos gramados.

Durante o segundo tempo da partida, Arboleda permaneceu no banco de reservas com uma bolsa de gelo na coxa esquerda, indicando o desconforto muscular. A preocupação com a gravidade da lesão foi externada pelo técnico Hernán Crespo, que falou sobre o assunto após a eliminação do Tricolor na competição nacional.

“Sou muito mais preocupado com a lesão do Arboleda do que pela eliminação. Infelizmente ninguém gosta de ser eliminado”, declarou o treinador.

Assim, a ausência do zagueiro representa mais um desafio para Crespo, que vem lidando com um calendário apertado e desfalques importantes no elenco. Arboleda vinha sendo um dos destaques do setor defensivo e titular absoluto da equipe.