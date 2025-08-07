Após polêmica, Barcelona retira braçadeira de capitão e pune Ter Stegen; entenda

Com lesão na lombar, arqueiro se recusa a autorizar o envio de exames para Comitê Médico da La Liga e atrapalha planos do clube / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Barcelona decidiu retirar a braçadeira de capitão e abriu um processo disciplinar contra o goleiro Ter Stegen, de 33 anos. Afinal, o alemão, que está lesionado, se recusou a autorizar que o clube envie o relatório sobre seu problema na lombar ao Comitê Médico de La Liga. Dessa forma, este tipo de procedimento permitiria que os catalães abatessem em até 80% do salário do jogador da conta do Fair Play Financeiro para a temporada. O atleta precisará passar por uma nova cirurgia nas costas e tal problema pôs em xeque seu futuro no clube espanhol.

O FC Barcelona informa que, após o processo disciplinar aberto contra o jogador Marc-André ter Stegen, e enquanto se aguarda uma resolução definitiva deste procedimento, o Clube, em acordo com a Direção Desportiva e a comissão técnica, decidiu afastá-lo temporariamente da capitania da equipa principal. Durante este período, as funções de primeiro capitão serão assumidas pelo atual segundo capitão, o jogador Ronald Araujo", comunicado do clube. Clube já utilizou tal recurso De acordo com o Mundo Deportivo, a diretoria do Barcelona entrou em contato com o jogador, que deixou claro que não assinaria qualquer autorização. O clube, então, entende que o arqueiro tem agido de má fé, justamente para inviabilizar a inscrição de Joan García e Szczesny, concorrentes da posição. A partir da entrega dos exames, a La Liga faria uma análise com uma junta médica para estipular o tempo de recuperação. Com isso, poderia indicar o possível abatimento de parte do salário das contas do Fair Play Financeiro. O Barça, nesse sentido, estuda medidas judiciais para solucionar o caso.