Após derrota com vaias, Gustavo Gómez mantém fé no Palmeiras

Capitão disse que jogar com um a menos é difícil, mas time sempre deixa tudo no campo e tem Brasileirão e Liberta pela frente

“Jogar com um a menos é muito difícil. Tentamos, lutamos, mas não deu”, declarou.

O capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, não se furtou de falar ao microfone após a derrota para o Corinthians, que eliminou o time na Copa do Brasil nesta quarta-feira (6/8). Assim, ele atribuiu o resultado à expulsão de Aníbal Moreno, aos 14′ do primeiro tempo, destacando que essa foi a maior dificuldade enfrentada pela equipe na partida no Allianz Parque.

Entretanto, o Palmeiras não saiu de campo apenas com o placar negativo de 2 a 0, mas também com vaias da torcida pelo conjunto do que se viu no gramado. Afinal, o Corinthians sobrou e o comportamento do Verdão aborreceu os torcedores, com expulsão não apenas de Moreno, mas também de Emiliano Martínez, já nos acréscimos, e dos auxiliares João Martins e Vitor Castanheira.

Ao ser questionado sobre a reação e a pressão dos torcedores, Gustavo Gómez preferiu não se manifestar. Desse modo, ele apenas repetiu o que já havia dito no começo da entrevista. Ou seja, falou da dificuldade de jogar com um a menos no grupo. E disse que o foco agora é no Brasileirão e na Libertadores.

Gustavo reafirma confiança no time

O zagueiro enfatizou a qualidade do Palmeiras. Lembrou que o time já faturou duas Libertadores e chegou perto de outros títulos. E fez questão de dizer que confia no grupo.

“Acreditamos no time. Um time que, independentemente do resultado, sempre dá certo, deixa tudo dentro de campo. Estamos perto da liderança do Brasileirão e temos também um jogo da Libertadores em que vamos lutar até o fim para vencer e conquistar mais um título”, concluiu.