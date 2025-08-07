Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel Ferreira e os seus aplausos durante as vaias: ‘Não foi ironia. Vamos nos unir’

Técnico diz que sua atitude foi para pedir apoio e espera que o palmeirense, em vez de por lenha na fogueira, se una após nova eliminação
Abel Ferreira recebeu sonora vaia na reta final do jogo diante do Corinthians com o Palmeiras, nesta quarta-feira, 6/8. O time perdia por 2 a 0. E, a caminho da eliminação da Copa do Brasil, a principal organizada do Palmeiras puxou um coro de vaias ao treinador. O estádio entrou na onda, e Abel aplaudia. Na coletiva após a queda na competição, o técnico foi perguntado sobre a sua atitude. Seria uma ironia?

“Quero dizer que registrei o que ouvi da torcida. E que em momento algum ironizei. Pedi apenas apoio com os aplausos. Afinal, espero que nos apoiem em momentos difíceis. Mas entendo a cobrança. Estamos em um momento difícil, pois perdemos um jogo para um rival que pouco ou nada ganhou”, disse, em tom de uma calma surpreendente, para completar:

“Me considero da família palmeirense Não era, mas hoje sou Palmeiras. Também sei da história e rivalidade com nosso maior rival. Mas creio que os títulos no passado recente nos tornaram vítimas do próprio sucesso. Cabe a nós, torcida, comissão… perceber o que queremos: se é continuar a colocar lenha na fogueira e que arda nos próximos dias, ou continuar a pedalar. E, na altura certa e no momento certo, fazer o que é o melhor para o Palmeiras.”

Abel de saída? Nada feito

E a atitude da principal organizada, com a grande vaia, poderia levá-lo a pedir para sair, após temporadas de muito sucesso?

“Não é o momento certo para falar disso,sobre o que é melhor para o Palmeiras (sua saída).”

