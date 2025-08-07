Abel Ferreira e os seus aplausos durante as vaias: ‘Não foi ironia. Vamos nos unir’

Técnico diz que sua atitude foi para pedir apoio e espera que o palmeirense, em vez de por lenha na fogueira, se una após nova eliminação / Crédito: Jogada 10

Abel Ferreira recebeu sonora vaia na reta final do jogo diante do Corinthians com o Palmeiras, nesta quarta-feira, 6/8. O time perdia por 2 a 0. E, a caminho da eliminação da Copa do Brasil, a principal organizada do Palmeiras puxou um coro de vaias ao treinador. O estádio entrou na onda, e Abel aplaudia. Na coletiva após a queda na competição, o técnico foi perguntado sobre a sua atitude. Seria uma ironia? “Quero dizer que registrei o que ouvi da torcida. E que em momento algum ironizei. Pedi apenas apoio com os aplausos. Afinal, espero que nos apoiem em momentos difíceis. Mas entendo a cobrança. Estamos em um momento difícil, pois perdemos um jogo para um rival que pouco ou nada ganhou”, disse, em tom de uma calma surpreendente, para completar: