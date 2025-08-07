Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Não fomos campeões ainda’, alerta Gustavo Henrique após a classificação no Dérbi

‘Não fomos campeões ainda’, alerta Gustavo Henrique após a classificação no Dérbi

Autor de um dos gols na vitória por 2 a 0, zagueiro exalta a solidez defensiva do Corinthians, que não sofreu gols do Palmeiras no ano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Gustavo Henrique foi um dos heróis da classificação do Corinthians na Copa do Brasil. O zagueiro marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras. O jogo decisivo, nesta quarta-feira (6), foi no Allianz Parque. Apesar da grande euforia pela vaga, o defensor pregou humildade em sua entrevista. Ele, inclusive, pediu para o time manter o foco total. ‘Passamos de fase, mas não fomos campeões ainda’, disse.

O Corinthians, de fato, teve uma noite de gala na casa de seu maior rival. O time venceu o Dérbi com gols de Matheus Bidu e do próprio Gustavo Henrique. Com o resultado, o Timão avançou com autoridade para as quartas de final. No placar agregado das duas partidas, a equipe superou o Palmeiras por 3 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Para Gustavo Henrique, a força mental do grupo foi, sem dúvida, o grande segredo do sucesso. O zagueiro também destacou o respeito como um fator primordial para a vitória:

“O mental foi o diferencial. Sabíamos que seria um confronto muito equilibrado, o primeiro de tudo foi o respeito que tivemos por eles. O Palmeiras teve um expulso, isso ajudou muito o nosso jogo, mas mesmo assim eles não desistiram”.

Gustavo Henrique exalta desempenho contra o Palmeiras

O defensor, desse modo, exaltou o impressionante retrospecto defensivo do time no clássico. Em quatro jogos disputados contra o Palmeiras no ano, o Corinthians não sofreu um gol sequer.

“Nos preparamos muito para esse jogo, nosso maior rival. Quatro jogos nesse ano, ficamos os quatro sem tomar gol. Continuar trabalhando”, comemorou o zagueiro.

Por fim, apesar da grande vitória, o jogador pediu para o time manter os pés no chão. Ele sabe que a temporada ainda tem grandes e difíceis desafios pela frente. A comemoração, segundo ele, precisa ser bastante contida.

“Passamos de fase, mas não fomos campeões ainda. Temos que trabalhar muito”, finalizou Gustavo Henrique, com seriedade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar