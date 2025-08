Vasco acerta contratação de Andrés Gómez, do Rennes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As informações são dos jornalistas Loïc Tanzi, do “L’Équipe”, e Sébastien Denis, do “Tutto Mercato” – confirmadas pelo Jogada10 -, em publicações desta quarta-feira (6/8). Gómez chega por empréstimo com obrigação de compra.

Os valores, no entanto, não foram divulgados. Admar Lopes, diretor executivo de futebol do Vasco desde o começo de junho, esteve na Europa recentemente para buscar contratações. A chegada do volante Thiago Mendes, aliás, foi costurada pelo executivo. Até o momento, Mendes foi o único anunciado pelo Vasco.

Andrés Gómez, de 22 anos, é destro e tem 1,71m. O colombiano começou a carreira em 2021, no Millonarios (COL), marcando 12 gols em 57 jogos. Chamou a atenção, assim, do Real Salt Lake (EUA), atuando por lá entre 2023 e 2024. Foram 65 jogos, com 15 gols e 15 assistências. Por fim, foi para o Rennes, em 2024/25, atuando em 19 partidas. No entanto, não repetiu as boas atuações de seus clubes anteriores, se despedindo com apenas trê gols.