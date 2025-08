STJ inclui recurso de Robinho em pauta desta quarta-feira; defesa contesta cálculo de pena

A Corte Especial do STJ incluiu na pauta desta quarta-feira (06) o julgamento de um recurso apresentado por Robson de Souza, o Robinho. O documento da defesa questiona o tempo de prisão fixado pela justiça italiana e solicita a reavaliação da sentença de nove anos. Além disso, pede a aplicação de um novo cálculo que reduza a condenação para seis anos. A audiência está agendada para as 14h, com transmissão ao vivo pelo canal do tribunal no Youtube.

Em avaliação inicial no plenário virtual do STJ, oito ministros votaram contra a solicitação da defesa do ex-jogador. O caso agora será analisado em sessão presencial após requerimento do ministro João Otávio de Noronha. Caso não haja tempo hábil para o julgamento nesta quarta, o tema poderá voltar à pauta no dia 20 de agosto.