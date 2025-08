Serna destaca importância de Renato em seu momento no Fluminense: ‘Deu muita moral’

Jogador é um dos principais destaques do Tricolor desde o fim do Mundial de Clubes e a venda de Arias para o Wolverhampton-ING / Crédito: Jogada 10

Um dos principais destaques do Fluminense depois do Mundial de Clubes, Kevin Serna tem se consolidado como titular desde a saída de John Arias para o Wolverhampton. O jogador não é a peça de reposição do colombiano, visto que o Tricolor está no mercado em busca de pontas, mas já mostrou que pode ser importante para a equipe carioca. Afinal, o atacante teve atuação de destaque no Beira-Rio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional. Assim, ajudou Everaldo a estufar a rede duas vezes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atleta deixou adversários para trás e construiu uma ótima jogada para um dos gols do centroavante. Ele também acertou a trave em outro tento do centroavante. Contra o Grêmio, no sábado (2), ajudou a equipe em seu setor e mostrou ser importante também na recomposição. “É bom ter esse carinho, se sentir importante. Os companheiros dentro e fora de campo falam comigo. Como jogador queremos sempre estar no time. Acho que essencial é sempre estar bem preparado para ajudar o time. Sou muito agradecido e trato de ajudar estando fora ou dentro”, disse, em entrevista ao portal “ge”. “Como jogador é muito importante saber da confiança do treinador. Saber que sou importante para os planos me deu muita moral para seguir trabalhando da melhor maneira”, completou.

Gols decisivos e titularidade Atualmente, ele é o segundo jogador com mais partidas na atual temporada (39), o terceiro com mais gols (7) e quarto em participações em gols (10). O jogador se destacou também na estreia diante do Palmeiras, em 24 julho de 2024, quando saiu do banco de reservas para dar uma assistência para Arias. Além disso, Serna foi essencial para a permanência na primeira divisão em 2024, com gols importantes na reta final. Internamente, o atleta tem moral com o técnico Renato Gaúcho e é uma peça importante para a sequência da temporada. Tanto que o Flu fez uma proposta por Marino Hinestroza de US$ 8 milhões (R$ 44,3 milhões) para ser o substituto de Arias, mas a negociação ficou travada por causa de uma exigência do Atlético Nacional. Afinal, o clube colombiano pediu a inclusão do camisa 90 tricolor na negociação.