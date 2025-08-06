São Paulo elimina Vasco e avança de fase na Copa do Brasil Feminina

São Paulo elimina Vasco e avança de fase na Copa do Brasil FemininaCamilinha, Giovanna Crivelari e Nathane anotam para as Soberanas, que chegam às quartas de final para encarar a Ferroviária
O São Paulo levou a melhor por 3 a 1 sobre o Vasco nesta quarta-feira (6), em São Januário, e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil Feminina. Camilinha, Giovanna Crivelari e Nathane anotaram para as visitantes, e Lora Capanema anotou o único gol das cariocas.
O duelo no Rio de Janeiro marcou o retorno do Cruz-Maltino Vasco às competições depois da eliminação na primeira fase da Série A2 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista, por outro lado, disputou a The Women’s Cup, em Barueri, durante a última Data-Fifa, além de tdisputar o Paulistão – no último dia 2 a equipe enfrentou o Taubaté, na semana passada.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Nem mesmo o desfalque da zagueira Kaká, campeã da Copa América Feminina com a Seleção Brasileira, foi capaz de impedir o triunfo tricolor fora dos seus domínios. Ela foi poupada pelo técnico Thiago Viana, já que sofreu um entorse no tornozelo ainda no Equador.
O jogo
O duelo na Colina Histórica foi equilibrado até os 17 minutos, quando o São Paulo abriu o placar com Camilinha após assistência de Crivelari na área. As visitantes ampliaram com Crivelari, o destaque do confronto, que superou a goleira Renata após completar cruzamento de Bia Menezes. Aline Milena quase anotou o terceiro. Nos acréscimos do jogo, Lora Capanema finalizou com força para descontar. Por fim, Day Silva arrancou em contragolpe e tocou para Nathane anotar o terceiro gol das Soberanas.
Próximos compromissos
Pelas quartas de final do Brasileiro Feminino, o São Paulo terá pela frente a Ferroviária em jogos de ida e volta no dois próximos sábados (9 e 16). O primeiro duelo está marcado para as 15h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e a volta às 16h, no Morumbis. Já o Vasco não tem mais competições nacionais em 2025. O Carioca Feminino ocorrerá entre outubro e dezembro.