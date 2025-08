Santos encaminha rescisão de contrato com Diego Pituca

Peixe vai liberar volante para acertar com o V-Varen Nagasaki, equipe que disputa a segunda divisão do Japão

O Santos está em fase final de negociação para a rescisão de contrato com o volante Diego Pituca, que está de malas prontas para retornar ao futebol japonês. O jogador de 32 anos tem conversas avançadas com o V-Varen Nagasaki , equipe que disputa a segunda divisão do Japão, e deve ser anunciado em breve.

A diretoria e o estafe do atleta acertam os últimos detalhes burocráticos para oficializar a liberação. Assim, o jogador não deve mais entrar em campo pelo Peixe. O clube japonês chegou a enviar uma proposta de empréstimo por uma temporada, que inicialmente acabou sendo rejeitada. No entanto, as tratativas evoluíram e a saída em definitivo acabou sendo o caminho mais viável para todas as partes.

Pituca tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2027, mas vinha perdendo espaço no elenco sob comando do técnico Cleber Xavier. Após ser um dos destaques na campanha do vice-campeonato paulista e peça importante no acesso à Série A em 2024, o volante passou a figurar mais no banco de reservas neste ano.

Na atual temporada, disputou 23 partidas, sendo 13 como titular, com um gol marcado e uma assistência. Nas últimas rodadas da Série A, o meio-campista deixou de ser uma das primeiras opções. Ele começou a partida contra o Mirassol, mas saiu no intervalo. Desde então, ficou na reserva contra Internacional, Sport e Juventude, sem entrar em campo.

Clube vê Diego Pituca em fim de ciclo

Internamente, o clube compreende que o ciclo de Pituca no elenco principal está perto do fim. O próprio jogador demonstrou abertura para o novo desafio e o retorno ao futebol japonês, onde já atuou pelo Kashima Antlers entre 2021 e 2023.