Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santiago Moreno se recusa jogar e aumenta pressão por saída

Santiago Moreno se recusa jogar e aumenta pressão por saída

Alvo do Fluminense, atacante colombiano está insatisfeito com demora do Portland Timbers pela conclusão da negociação
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Alvo do Fluminense, Santiago Moreno se recusou a entrar em campo pelo Portland Timbers na partida contra o América do México, pela Leagues Cup. Afinal, o jogador está insatisfeito com a demora do clube americano para concluir a negociação com o Tricolor das Laranjeiras.

O atacante colombiano já manifestou a vontade de sair. Aliás, Santiago Moreno tinha um acordo com o Portland Timbers de que ele seria negociado caso uma proposta vantajosa fosse apresentada. O Fluminense, portanto, apresentou a oferta nos moldes desejados.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Contudo, a atitude do jogador não repercutiu bem. O Portland Timbers tratou o caso como “indesculpável”. Além disso, o clube ainda ressaltou que não há acordo pela saída do colombiano.

“O meio-campista Santiago Moreno falhou em se apresentar para a partida de hoje à noite. Não há acordo para a transferência do jogador e a ausência é considerada indesculpável. O clube está em contato com a Major League Soccer em relação a ausência”, disse o clube.

O Fluminense tem um acerto com Santiago Moreno, mas ainda aguarda a liberação do Portland Timbers. Além do atacante colombiano, o Tricolor também já encaminhou a contratação do meia Lucho Acosta, do Dallas FC.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar