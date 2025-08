Retrô x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Com a vantagem no placar, Esquadrão visita a Fênix de Camaragibe para selar a vaga, mas o time da casa sonha com uma virada histórica

A Copa do Brasil conhecerá mais um classificado para as quartas de final nesta quarta-feira (6). O Retrô recebe o Bahia às 19h30, na Arena Pernambuco, para o jogo de volta das oitavas. A vantagem no confronto é do time baiano, que venceu a partida de ida na Arena Fonte Nova pelo placar de 3 a 2.

A Voz do Esporte está de prontidão para acompanhar este encontro, ao vivo, a partir de 18h. Diego Mazur narra, com o auxílio de Arthur Sapiro nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.