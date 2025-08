Reinier chega a BH para fazer exames médicos e assinar com o Atlético

Reforço do Galo para a sequência da temporada, meia assinará contrato de quatro temporadas. Ele não se firmou no Real Madrid

Reforço do Atlético para a sequência da temporada, o meia Reinier desembarcou em Belo Horizonte no fim da noite da última terça-feira (5). Assim, ele passará por exames médicos para assinar contrato de quatro anos com o Galo.

Reinier chegou ao Brasil com os pais, que se emocionaram com a recepção ao filho, e foi recebido por integrantes de uma organizada e pelo staff do Atlético. Aliás, em rápido papo ainda no Aeroporto de Confins, o meia revelou ter recebido contato de Hulk por meio de Diego Costa, campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Galo em 2021.

“O Diego Costa, que a gente sempre estava junto, ligou para o Hulk. Ele me deu detalhes, me ajudou também. Falou que era minha nova casa e para vir com tudo. Feliz de ter falado com um ídolo do clube”, destacou.

“Quando cheguei, já escutei um pouco. Fiquei até arrepiado. Minha mãe quase estava chorando. Estou muito feliz de estar no Galo, na nova casa. Feliz de ter esse carinho, que não tinha esse carinho. Feliz de poder vestir a camisa do Galo. Vou dar a vida em campo e estou preparado para ajudar o Galo”.

Atlético compra 50% dos direitos de Reinier

Dessa maneira, o Atlético comprou 50% dos direitos econômicos do jogador, com o Real Madrid mantendo os outros 50%. Com o acordo com o jogador já encaminhado, faltava apenas o acerto com os Merengues, o que ocorreu nos últimos dias.