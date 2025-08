Palmeiras encara dérbi para espantar fantasma do Allianz na Copa do Brasil

Eliminado em casa nas últimas quatro edições, time encara desafio de virar o jogo contra o maior rival para seguir no torneio / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, com a missão de espantar um fantasma. Para seguir na Copa do Brasil, o Verdão precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida para o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final, disputado na Neo Química Arena. A equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por dois gols ou mais garante a classificação direta. Contudo, o confronto tem um peso simbólico. Afinal, nas últimas quatro edições do torneio, o Verdão foi eliminado dentro do próprio estádio, o que transformou o Allianz Parque em um inesperado palco de frustrações na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Histórico recente negativo em casa Desde que conquistou a Copa do Brasil em 2020, já sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira, o Palmeiras passou a conviver com eliminações marcantes, todas elas em casa. Em 2021, o atual campeão na época foi surpreendido pelo CRB na terceira fase. Após vencer fora por 1 a 0, o Verdão perdeu o jogo de volta por 1 a 0 no Allianz e caiu nos pênaltis (4 a 3). Já no ano seguinte, o Palmeiras superou a Juazeirense na terceira fase com dois triunfos fora de casa (2 a 1 em ambos), mas acabou eliminado nas oitavas pelo São Paulo. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 a 0. O Verdão chegou a vencer no Allianz por 2 a 1, mas perdeu novamente nos pênaltis (4 a 3).