Nos pênaltis, Athletico elimina o São Paulo da Copa do Brasil

Nos pênaltis, Athletico elimina o São Paulo da Copa do BrasilRafael é expulso com 3', deixa Tricolor com um a menos e vê Jandrei não pegar pênalti e perder o dele; Furacão está nas quartas
Em noite com os goleiros sendo os principais nomes, o São Paulo deu adeus à Copa do Brasil, caindo perante o Athletico. Nos pênaltis, o Furacão derrotou o Tricolor na Ligga Arena, nesta quarta-feira (6/8), após vencer por 1 a 0 no tempo normal, devolvendo a derrota por 2 a 1 na ida, em São Paulo. Santos pegou simplesmente todos os três pênaltis do Tricolor, garantindo a impressionante vaga adiante.
A equipe paranaense jogou a maior parte da partida com um a mais, já que o citado Rafael levou vermelho direto logo aos 3′ da etapa inicial. Seu “substituto”, Jandrei, perdeu a última cobrança, aliás. Esquivel, na etapa final, marcou o gol que levou o duelo para os pênaltis.
Primeiro tempo
A bola praticamente não rolou nos primeiros 25 minutos. Com uma pressão absurda na Ligga Arena, o São Paulo começou o jogo nervoso. Não à toa, Bobadilla levou amarelo antes da marca de 2′ por acertar o rosto do adversário. No minuto seguinte, foi a vez do goleiro Rafael errar.
Arboleda e Alan Franco, indecisos, não foram cobrir bola lançada na profundidade, e o arqueiro resolveu largar sua meta para apostar corrida contra Viveros. O atacante do Furacão, porém, chegou primeiro, sendo derrubado pelo camisa 1. O enrolado árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) deu vermelho direto a Rafael por impedir uma clara e manifesta chance de gol, logo aos 3′.
A cada lance depois disso, os jogadores colocavam pilha no árbitro, já que o VAR analisou pelo menos outras três jogadas após o vermelho do goleiro do São Paulo, perdendo tempo demais de jogo. Enzo Díaz e Kaurã Moraes não ajudaram, se empurrando após o argentino cair no chão com dores. O Furacão só entrou de vez na partida nos acréscimos, empilhando cruzamentos e chutes de longa distância.
LEIA MAIS: Atlético elimina o Flamengo, nos pênaltis, e vai às quartas da Copa do Brasil
Segundo tempo
A etapa final não contou com o caos da primeira metade do duelo. Ainda assim, o São Paulo buscava mascar o jogo, com muitas faltas e pedidos de atendimento. Afinal, com um a menos, a equipe simplesmente não conseguia passar do meio-campo.
O Furacão, por sua vez, não sabia como fazer uso da posse de bola, criando poucas chances apesar da necessidade do resultado. Quem chegou ao gol, aliás, foi ao São Paulo, com Luciano, aos 20′. O atacante, porém, estava completamente impedido. O gol anulado fez o Athletico acordar de vez.
Aos 23′, Esquivel recebeu da esquerda com extrema liberdade e chutou de canhota. A bola desviou em Marcos Antônio e Renan Peixoto antes de entrar no cantinho de Jandrei. O goleiro voltaria a ser nome na disputa de pênaltis. Do outro lado, Santos virou herói. Afinal, pegou as três cobranças do São Paulo, cobradas por Sabino, Tapia e o próprio Jandrei. Giuliano, Esquivel e Mendoza confirmaram suas cobranças, garantindo o Furacão nas quartas de final.
Próximos passos
Enquanto não sabe quem enfrenta nas quartas, o Athletico tem o Brasileirão da Série B pela frente. O Furacão surge na 11ª posição, com 26 gols – sete a menos que a Chapecoense, primeiro time dentro do G-4. Assim, segue no Sul, já que enfrenta o Criciúma, na segunda-feira (11/8), pela 21ª rodada. As quartas da Copa do Brasil serão apenas em 27 de agosto e 11 de setembro (datas-base da CBF).
Já o São Paulo tem sequência complicada. Afinal, recebe o Vitória, no sábado (9/8), pela 19ª rodada do Brasileirão. Três dias depois, visita o Atlético Nacional (COL), pela ida das oitavas da Libertadores.
ATHLETICO 1 (3) x (0) 0 SÃO PAULO
Oitavas de final da Copa do Brasil 2025 – Volta
Data e horário: quarta-feira, 6/8/2025, às 1930h (de Brasília)
Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)
Público presente: 30.501 / R$ 1.543.590,00
Gols: Esquivel, 23’/2ºT (1-0);
ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto, 20’/2ºT), Dudu Gokitzki (Alan Kardec, 44’/2ºT), Patrick, Léo Derik (Leozinho, intervalo); Zapelli (Giuliano, 34’/2ºT), Mendonza e Viveros. Técnico: Fábio Moreno.
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino, intervalo) e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla (Marcos Antônio, intervalo), Rodriguinho (Jandrei, 6’/1ºT), Alisson e Enzo Díaz, Luciano (Tapia, 39’/2ºT) e Ferreira (Pablo Maia, 17’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões Amarelos: Viveros, Leo, Zapelli (ATH); Bobadilla, Arboleda, Alan Franco (SAO)
Cartões Vermelhos: Rafael (SAO), aos 3’/1ºT
