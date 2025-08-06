Milan anuncia Ardon Jashari e bate recorde na janela italiana

Milan anuncia Ardon Jashari e bate recorde na janela italianaVolante suíço de 23 anos chega por até 38,5 milhões de euros e é um dos nomes pedidos por Allegri para a reformulação no elenco
O Milan confirmou a contratação de Ardon Jashari, volante suíço de 23 anos que estava no Club Brugge. O acordo foi fechado por 34 milhões de euros (R$ 218 milhões), com possibilidade de mais 4,5 milhões de euros em bônus, segundo a imprensa italiana. O nome era um dos pedidos do técnico Massimiliano Allegri, que começa a reformular o elenco para a temporada 2025/26.
LEIA MAIS: Liverpool considera alternativa a Isak e segue ativo no mercado
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Jashari se torna a contratação mais cara do Campeonato Italiano até agora, superando a chegada de Francisco Conceição à Juventus, que custou 32 milhões de euros (R% 205 milhões).
O novo reforço já está em Milão. Ele desembarcou na cidade na terça-feira, assinou contrato até 2030, e o Milan fez a apresentação oficial do novo reforço.
Dessa maneira, o suíço começa os treinos nesta quinta-feira em Milanello e vai vestir a camisa 30.
Coming to a Serie A pitch near you