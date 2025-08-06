Milan anuncia Ardon Jashari e bate recorde na janela italiana

Volante suíço de 23 anos chega por até 38,5 milhões de euros e é um dos nomes pedidos por Allegri para a reformulação no elenco / Crédito: Jogada 10

O Milan confirmou a contratação de Ardon Jashari, volante suíço de 23 anos que estava no Club Brugge. O acordo foi fechado por 34 milhões de euros (R$ 218 milhões), com possibilidade de mais 4,5 milhões de euros em bônus, segundo a imprensa italiana. O nome era um dos pedidos do técnico Massimiliano Allegri, que começa a reformular o elenco para a temporada 2025/26.