Lucas Eduardo, do Vasco, recusa proposta de empréstimo de clube da Ucrânia

Jogador, de 21 anos, teve oferta do Olexandriya, mas optou por permanecer no Cruz-Maltino na sequência da temporada

Apesar de estar sem espaço sob o comando do técnico Fernando Diniz, Lucas Eduardo recusou a proposta de empréstimo do Olexandriya, da Ucrânia. Assim, o volante, de 21 anos, segue no elenco do Vasco para a sequência da temporada, caso não tenha mais nenhum clube interessado por seu futebol. A informação é do portal “ge”.

A diretoria cruz-maltina já tinha um acordo para selar o empréstimo, com opção de compra. O jogador chegou a aceitar, no primeiro momento, mas declinou em seguida e optou por permanecer no clube carioca.