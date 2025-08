Khellven é registrado no BID e já pode fazer estreia pelo Palmeiras

Lateral só poderá atuar pelo Campeonato Brasileiro, já que as inscrições de novos atletas para a Copa do Brasil já encerrou / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Khellven teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (06/8). Assim, ele está apto a estrear já no próximo domingo (10/8), na partida contra o Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, ele não pode reforçar o Palmeiras contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Isso porque o período de inscrição para novos atletas na competição já foi encerrado. Assim, ele só poderá reforçar o Verdão caso a equipe passe de fase. Ele é o segundo reforço do Palmeiras nesta janela de transferências do segundo semestre. O clube já havia anunciado anteriormente a chegada do atacante Ramón Sosa e ainda busca um volante para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o futebol inglês. Khellven chega para disputar posição com Marcos Rocha e o argentino Agustín Giay. Contudo, o que o lateral quer mesmo é aproveitar a grande oportunidade na carreira. "O Palmeiras tem um grande treinador, uma grande equipe. Tivemos vários jogos difíceis quando estava no Athletico, jogando aqui e na Arena da Baixada. Sempre foi muito difícil enfrentar o Palmeiras e, com certeza, é um sonho jogar em um clube desse tamanho", afirmou o lateral.