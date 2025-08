Inter se apoia na semifinal do Brasileiro de 1975 para passar na Copa do Brasil

Naquele ano, Colorado venceu por 1 a 0 a Máquina Tricolor em pleno Maracanã para se classificar à final do Brasileirão diante do Cruzeiro

O Internacional se apega ao sucesso que obteve na disputa em outra competição mata-mata contra o Fluminense, mas há 50 anos, para avançar na Copa do Brasil. A mobilização é diferente, já que no Brasileirão de 1975, as duas equipes disputavam uma vaga na final e no atual cenário, a classificação para as quartas da Copa do Brasil. Contudo, algumas semelhanças trazem esperança aos gaúchos.

A primeira delas é que em ambos os casos, o Inter precisou vencer para assegurar a vaga na próxima etapa em ambas as ocasiões. Em 1975, os dois times mediam forças em partida única pela semifinal, no Maracanã. Dessa vez, na edição de 2025 da Copa do Brasil, os dois times medem forças no mata-mata das quartas de final.