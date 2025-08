Grêmio se preocupa com baixo rendimento ofensivo no Brasileirão

Imortal é dono do quarto pior ataque. Quatro jogadores que compõem o setor ofensivo nem sequer marcaram no Brasileirão

O período livre de treinos com a paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes não foi o suficiente para melhorar o desempenho do Grêmio. Diferentemente do que o técnico Mano Menezes prometeu, o rendimento ofensivo é semelhante aos 13 primeiros jogos dele no comando. Com isso, conta com uma das piores performances entre os participantes do Brasileirão. Isso porque marcou 16 gols em 17 jogos e tem o quarto pior ataque no torneio.

O Imortal tem rendimento superior somente a Vitória, Juventude e Sport. Por sinal, ao lado dessas outras equipes e do Corinthians, são os únicos times do Campeonato Brasileiro com menos gols do que partidas.