Fortaleza lança uniforme especial de Dia dos Pais com estética dos anos 1990

O Fortaleza apresentou nesta terça-feira (5) seu uniforme especial de Dia dos Pais para a temporada de 2025. Desenvolvido em parceria com a Volt Sport, fornecedora brasileira de material esportivo, o modelo integra a coleção especial inspirada em uma estética dos anos 90, reforçando a ligação do clube com o estilo de vida urbano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Manto Tricolor é alternativo e tem visual predominantemente vermelho, com grafismos geométricos no tecido e detalhes em azul-marinho nas mangas e gola. O destaque fica por conta do colarinho em “V” com o ano de fundação, remetendo aos antigos uniformes, e da faixa horizontal azul com linhas brancas no centro da camisa. Outro elemento marcante é o escudo histórico do Tricolor do Pici, de 1918, em referência às cores da bandeira francesa: vermelho, azul e branco. O uniforme de goleiro é no mesmo estilo, mas na cor azul, em uma inversão das cores.

“Essa camisa do Fortaleza é um tributo à memória afetiva do futebol, mas sem abrir mão do estilo. Buscamos traduzir o espírito vibrante dos anos 90 com um design que converse com o torcedor de hoje. O resultado é uma peça que vai além do campo, ela faz parte do cotidiano de quem vive o clube intensamente”, afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.