Fluminense x Brasil de Farroupilha: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe feminina do Tricolor entra na Copa do Brasil e mede forças com a equipe de Farroupilha, nesta quinta, às 15h, em Moça Bonita / Crédito: Jogada 10

Na sequência da terceira fase da Copa do Brasil de futebol feminino, o Fluminense mede forças com o Brasil de Farroupilha, em Moça Bonita, nesta quinta-feira (7), às 15h (de Brasília). Dessa forma, de um lado, o Tricolor entra na terceira fase, enquanto a equipe gaúcha está desde o início. Será, portanto, um confronto único para saber quem avança à próxima fase do torneio. Diferente das outras edições, os confrontos e mandos de campo de todas as etapas serão decididos por meio de sorteio

O Tricolor passou por mudanças após o encerramento do Brasileirão Feminino. Afinal, o técnico Hoffmann Tulio deixou o comando da equipe para a chegada de Saulo Silva. Além disso, o time tentará confirmar o favoritismo com a presença da goleira Cláudia, que foi campeã da Copa América com a Seleção Brasileira. O Flu conta com a experiência da dupla de ataque Cacau e Chú "Sabemos que por ser mata-mata é uma competição muito difícil, pois não tem espaço para erros, então sabemos da importância de estarmos preparadas e sempre em busca do nosso objetivo, que é a vitória. Precisamos pensar sempre jogo a jogo, já que não sabemos quem podemos enfrentar na próxima fase, então temos que estar muito focadas e preparadas para o que vier", explicou a camisa 9.