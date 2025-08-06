Fluminense empata com Inter e vai às quartas da Copa do Brasil

Fluminense empata com Inter e vai às quartas da Copa do BrasilTricolor venceu o jogo de ida, no Beira-Rio, e assegurou a classificação com empate em casa
Em jogo agitado e muito truncado, o Fluminense se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor empatou com o Internacional por 1 a 1, nesta quarta-feira (6), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final, e garantiu a vaga pelo placar agregado (venceu na ida por 2 a 1). Canobbio fez o gol tricolor, enquanto Alan Patrick marcou para o time colorado.
Com a vitória, o Fluminense embolsou mais R$ 4,7 milhões pela classificação às quartas de final. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, visita o Bragantino, no mesmo dia, às 18h30, em Bragança Paulista, pela mesma competição.
Muitos erros e poucas oportunidades
O jogo começou elétrico. Fluminense e Internacional buscaram o ataque já nos primeiros minutos, mas não criaram chances claras. Contudo, conseguiram bons lances. Do lado carioca, houve uma reclamação de pênalti após jogada de Serna. Afinal, a bola desviou no braço de Borré dentro da área. Mas a arbitragem mandou seguir. Já os gaúchos, por sua vez, assustaram em chute de longe com Aguirre.
Apesar de movimentado, o jogo não teve muitas chances. Tanto Fluminense quanto Internacional abusaram de erros técnicos e de passes. Assim, o jogo ficou truncado e marcado por muito perde e ganha em disputas. Aliás, a equipe gaúcha mudou duas vezes por lesão com saídas de Richard e Mercado. Oportunidade mesmo, somente um chute de longe de Martinelli para fora.
Fluminense defende empate e garante a classificação
O segundo começou da melhor forma possível para o Fluminense. Afinal, logo no primeiro minuto, Ronaldo se embolou com a bola na entrada da área e perdeu a posse para Everaldo. O camisa 9 dominou e ajeitou para Canobbio, que avançou no espaço e bateu forte no canto do goleiro Rochet para abrir o placar. Festa no Maracanã: 1 a 0.
Após o início ruim do Internacional, o técnico Roger Machado decidiu mudar a equipe. Irritado com a falha de Ronaldo, o treinador tirou o jovem e colocou mais um ataque. Pouco depois, Bernabei foi derrubado por Manoel na área, e o árbitro marcou pênalti. Na primeira batida de Alan Patrick, Fábio defendeu. Contudo, a cobrança voltou. Na segunda, o camisa 10 fez e empatou.
O jogo voltou a ficar muito truncado e disputado após o empate. Além dos erros técnicos forçados pela forte marcação dos dois lados, os jogadores começaram a bater cabeça. Dessa forma, a partida ficou picotada, com muitas discussões e nenhuma chance. Nos minutos finais, o Internacional empilhou bolas na área do Fluminense, que resistiu firme até o apito final para assegurar a classificação.
FLUMINENSE 1 x 1 INTERNACIONAL
Copa do Brasil – Jogo de volta das oitavas de final
Data e horário: 06/08/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 32.368 presentes
Renda: R$ 1.186.243,50
Gols: Canobbio, 1’/2ºT (1-0); Alan Patrick, 19’/2ºT (1-1)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Martinelli (Bernal, 34’/2ºT), Nonato (Lima, 0’/2ºT) e Hércules (Thiago Santos, 34’/2ºT); Canobbio, Serna (Keno, 27’/2ºT) e Everaldo (Ganso, 48’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho, 25’/1ºT) e Bernabei; Richard (Ronaldo, 17’/1ºT [Ricardo Mathias, 12’/2ºT]), Thiago Maia e Alan Patrick; Carbonero (Bruno Tabata, 0’/2ºT), Wesley (Enner Valencia, 28’/2ºT) e Borré (Vitinho, 28’/2ºT). Técnico: Roger Machado
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Cartões amarelos: Manoel, Nonato, Serna, Canobbio (FLU); Vitão, Aguirre, Thiago Maia, Alan Patrick, Luiz Otávio (INT)
