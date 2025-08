Flamengo goleia e avança na Copa do Brasil feminina

Fla tem grande atuação no segundo tempo, aplica 6 a 0 no Operário-MS e está nas oitavas de final da competição

O Flamengo confirmou o favoritismo e derrotou o Operário-MS por 6 a 0, nesta quinta-feira (6), no Luso Brasileiro, Rio de Janeiro, pelo jogo único da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Assim, o Rubro-Negro avançou às oitavas de final e agora aguarda o sorteio para conhecer o adversário. Mariana (três vezes), Glaucia, Vitória Almeida e Ju Ferreira fizeram os gols da partida.

O Flamengo, naturalmente, dominou o jogo, mas demorou para conseguir furar a retranca do Operário. Aliás, só balançou as redes no final nos acréscimos do primeiro tempo, com bela jogada individual de Mariana. Depois, Glaucia ampliou de pênalti. Para complicar ainda mais o time visitante, o Operário voltou para o intervalo sem as suas duas laterais (Camila Belém e Evelyn), lesionadas.