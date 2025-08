Dudu terá recurso julgado pelo STJD nesta semana

Caso consiga reverter a decisão, atacante estará liberado para voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro já no próximo final de semana

O atacante Dudu terá recurso julgado Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima sexta-feira (08), em sessão que começará às 10h. O jogador juntamente com o Atlético, tentará reverter a decisão que puniu em seis jogos (três já cumpridos) por misoginia contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Dudu já cumpriu a punição contra Palmeiras, Flamengo e Bragantino, pelo Brasileiro. Contudo, foi liberado pelo STJD para atuar em jogos da Copa do Brasil e estará disponível para enfrentar o Flamengo. Mas, caso consiga reverter sua decisão, poderá voltar a atuar pelo Brasileiro já no próximo final de semana diante do Vasco, pela 19ª rodada.