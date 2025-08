Dorival aposta em retrospecto vencedor e base campeã para dérbi decisivo

Campeão da Copa do Brasil nas últimas duas vezes que disputou a competição, treinador tem a missão de eliminar maior rival do Timão / Crédito: Jogada 10

O momento do Corinthians é turbulento, mas o técnico Dorival Júnior aposta em sua experiência e em pilares consolidados da equipe para tentar garantir, nesta quarta-feira (6), uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Apesar da má fase recente, apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos, o Timão chega ao Dérbi decisivo em vantagem. A vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na Neo Química Arena, permite ao Alvinegro empatar para avançar. Um triunfo do rival por dois gols ou mais garante a vaga ao Palmeiras. Em caso de vitória alviverde por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trunfos de Dorival Mesmo com a sequência instável, Dorival tem alguns trunfos importantes. O treinador se tornou um ‘Mister Copa do Brasil’, por já ter conquistado o torneio três vezes, em 2010, 2022 e 2023, feito que o coloca atrás apenas de Felipão (quatro títulos). Aliás, o treinador venceu as duas últimas edições que disputou. Em 2024, ele não participou da competição por estar na Seleção Brasileira. A escalação que deve ir a campo é praticamente a mesma que venceu o Paulistão justamente em cima do Palmeiras. O provável time: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Entre as novidades estão apenas Ramalho e Bidu, que substituem Félix Torres e Angileri, titulares na decisão do estadual. Trio ofensivo decisivo Outro ponto positivo é o reencontro entre Garro, Memphis e Yuri, que só atuaram juntos como titulares duas vezes nos últimos quatro meses, justamente contra o Palmeiras, tanto na final do Estadual quanto na ida da Copa do Brasil. O entrosamento entre os três é uma esperança ofensiva.

Memphis, inclusive, chega motivado após encerrar um jejum de 11 jogos sem marcar em clássicos. O atacante holandês já vinha se destacando contra o rival com assistências e boas atuações. Como na final do estadual, quando protagonizou jogadas decisivas no título. Bom retrospecto no Allianz em 2025 Aliás, o Allianz Parque também não tem sido um território hostil ao Corinthians nesta temporada. Afinal, em 2025, o time já atuou duas vezes na casa do Palmeiras pelo Paulistão: empatou em 1 a 1 na fase de grupos e venceu por 1 a 0 na ida da final. Os resultados ajudam a alimentar a confiança da equipe mesmo fora de casa. Com a eliminação precoce na Sul-Americana e o desempenho irregular no Campeonato Brasileiro, onde ocupa apenas a 12ª posição, com cinco pontos de desvantagem para o G6, a Copa do Brasil passou a ser vista internamente como o atalho mais viável para salvar a temporada.