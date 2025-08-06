Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide Ancelotti destaca ‘jogo inteligente’ do Botafogo em classificação

Técnico italiano elogia adversário e lembra que, mesmo sem posse de bola, Glorioso controlou o seu oponente, em Bragança Paulista
Autor Jogada 10
O Botafogo está, enfim, de volta às quartas de final da Copa do Brasil após oito anos. O fim da sina é, então, motivo de celebração por parte do técnico Davide Ancelotti, porém, o mais importante foi a postura do time no 1 a 0 sobre o Bragantino, placar que carimbou a vaga do Mais Tradicional, no duelo de volta das oitavas de final, nesta quarta-feira (6), em Bragança Paulista.

“O jogo começou com aquele gol anulado pelo VAR. Tivemos sorte. Depois, controlamos bem o adversário, como fizemos no Nilton Santos. Conseguimos anular Jhon Jhon, que era muito importante para eles. Na segunda etapa, tínhamos noção que encontraríamos algum jogador nosso livre. Soubemos fazer o jogo direto. Fizemos um jogo inteligente, como tinha que ser. Não tivemos posse de bola, mas controlamos o adversário.

O técnico italiano ainda elogiou o Red Bull Bragantino.

“Time bem organizado, bem treinado e que sabe fazer a pressão alta. Nos cria dificuldades e ataca, assi, com muitos jogadores, com os laterais subindo muito. Uma equipe  jovem e com muita energia.

O Botafogo, aliás, despacha o Bragantino com um 3 a 0 no agregado. A CBF definirá, por sorteio, o adversário do Mais Tradicional nas quartas de final.

