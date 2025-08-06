Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuca vibra com classificação do Atlético, enaltece time, mas lamenta derrota no tempo normal

Cuca vibra com classificação do Atlético, enaltece time, mas lamenta derrota no tempo normal

Comandante do Galo comemora brilhante eliminatória contra o Flamengo e explica escolhas por Natanael e Arana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

O técnico Cuca celebrou a classificação do Atlético nesta quarta-feira (06), após o time mineiro eliminar o Flamengo em jogo decidido nas penalidades máximas. No tempo normal, Everton Cebolinha marcou e devolveu o placar construído pelos mineiros no Maracanã: 1 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Cuca também comentou as entradas de Natanael e Arana entre os titulares. No entanto, os dois saíram durante o segundo tempo. O lateral-direito teve uma atuação ruim, enquanto o lateral-esquerdo fez uma partida discreta. Gustavo Scarpa encerrou o confronto jogando pela esquerda.

VEJA: Atlético elimina o Flamengo, nos pênaltis, e vai às quartas da Copa do Brasil

“Tenho por obrigação entender o que é melhor. E com o Arana a gente se fortalece. Ele joga na posição, entrega o que um lateral oferece, não é improviso. Com ele 100% fisicamente, temos que aproveitar. E ainda tínhamos um plano B: se ele saísse, colocávamos o Scarpa, como já fizemos em outros jogos. Se eu começasse com o Scarpa e colocasse o Arana depois, talvez ele não se adaptasse ao ritmo. Desde o primeiro minuto, a adaptação se torna mais fácil, e foi isso que pensamos ao escalar o Arana”, explicou.

Cuca vibra com classificação do Atlético, mas lamenta derrota na Arena MRV

Antes de comemorar a vaga, Cuca admitiu que ficou chateado com a derrota no tempo normal. O time tinha a vantagem e perdeu com o gol do Flamengo, precisando das cobranças de pênalti e do brilho de Everson para avançar.

“Fiquei chateado com a derrota no tempo normal, mas a classificação é o mais importante. Estou muito feliz, embora tenhamos perdido um jogo em casa. Poderíamos ter empatado e garantido a vaga direto. Porém, se analisarmos os três jogos e dividirmos em seis tempos, dois em cada partida, jogamos de forma relativamente equilibrada com o Flamengo. Cada equipe seguiu sua proposta: eles com mais posse de bola, nós mais defensivos e apostando no contra-ataque”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar