Crespo evita falar de arbitragem em eliminação e se mostra preocupado com lesão de Arboleda

O técnico Hernán Crespo comentou sobre a eliminação do São Paulo para o Athletico, no jogo de volta da Copa do Brasil, na Ligga Arena, nesta quarta-feira (068), pela Copa do Brasil. Em coletiva após o jogo, o treinador não comentou muito sobre a decisão da arbitragem na jogada que resultou na expulsão do goleiro Rafael, mas que o lance era fácil de se analisar e que o cartão mudou todo o jogo.

Apesar da frustação, o comandante do time em tom positivo, destacou a bravura do grupo. "Foi dinâmico, acontecem coisas que a gente não pode controlar. A ideia era cobrir o espaço, mas eles chegaram ao gol. Ninguém gosta da eliminação, mas vi um time que lutou e batalhou", completou. Hernán informou sobre a lesão de Arboleda e se mostrou preocupado, já que o zagueiro deixou o campo sentindo dores na anterior da coxa esquerda.